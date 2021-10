Pensioni | un’ipotesi si fa strada per il dopo Quota 100

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Accesso a partire dai 63/64 anni di età ad una pensione di importo pari allacontributiva maturata alla data della richiesta per poi avere la pensione completa al raggiungimento dell’età di vecchiaia. È la proposta avanzata dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, per superare la fine di100 in un’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera.per Tridico “sostenibile” dal punto di vista finanziario con un aggravio di circa 2,5 miliardi per i primi tre anni e risparmi a partire dal 2028. Secondo i calcoli dell’Inps, nel 2022 potrebbero accedere a questo strumento 50mila persone per una spesa di 453 milioni mentre nel 2023 potrebbero accedere 66mila persone per 935 milioni. Costo più sostenuto per gli anni 2024 e 2025 quando a fronte di 160mila uscite la spesa dovrebbe salire oltre 1,1 miliardi. Oltre al ...