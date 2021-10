Norvegia | attacco con arco e frecce | vittime e feriti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in uncondotto connella città di Kongsberg, in, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della ...

Advertising

Adnkronos : Attacco con arco e frecce, morti e feriti in #Norvegia. - SkyTG24 : Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - isamiccoli52 : RT @Adnkronos: Attacco con arco e frecce, morti e feriti in #Norvegia. - SkyTG24 : #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - AndyT_90 : #Norvegia, attacco con arco e frecce: diversi morti -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia attacco

Un uomo in azione nella città di Kongsberg Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in uncondotto con arco e frecce nella città di Kongsberg in, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che ...... nel sud - est della; lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato un sospetto. ... I motivi dell', avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, sono ancora ...Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco con arco e frecce avvenuto in Norvegia, nella città di Kongsberg, nel Sud del Paese, a 80 chilometri da Oslo. A ricostruire ...KONGSBERG - Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha ar ...