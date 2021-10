Milan, Gazidis sta meglio: è pronto a rientrare in Italia, ma non sarà allo stadio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ivan Gazidis sta meglio ed è pronto a rientrare in Italia. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato del Milan sta proseguendo le cure negli Usa contro il tumore diagnosticato qualche mese fa, cure che cominciano a dare i primi effetti positivi. Proprio per questo Gazidis potrebbe tornare a Milano nei prossimi giorni, tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. In ogni caso non sarà allo stadio per Milan-Verona o per la sfida di Oporto di martedì prossimo per ovvi motivi di convalescenza. Ma in ogni caso il suo ritorno in Italia sarebbe un ottimo segnale per tutta la famiglia del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ivanstaed èin. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato delsta proseguendo le cure negli Usa contro il tumore diagnosticato qualche mese fa, cure che cominciano a dare i primi effetti positivi. Proprio per questopotrebbe tornare ao nei prossimi giorni, tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. In ogni caso nonper-Verona o per la sfida di Oporto di martedì prossimo per ovvi motivi di convalescenza. Ma in ogni caso il suo ritorno insarebbe un ottimo segnale per tutta la famiglia del. SportFace.

