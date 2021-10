L'uomo dei ghiacci compie 30 anni (oltre ai 5mila che aveva già) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'operazione si ripete una volta al mese: tecnici ed archeologi si danno appuntamento nella palazzina al centro di Bolzano che ospitava un tempo la Banca nazionale austro-ungarica e oggi è sede del Museo Archeologico Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'operazione si ripete una volta al mese: tecnici ed archeologi si danno appuntamento nella palazzina al centro di Bolzano che ospitava un tempo la Banca nazionale austro-ungarica e oggi è sede del Museo Archeologico

Advertising

CarloCalenda : Certo che c’è Danny. Ma la politica non è fatta solo dalla qualità di un uomo ma dalla classe dirigente che si port… - OfficialASRoma : ?? Qualche esempio dei nuovi arrivi della linea Training @NBFootball... ?? - cdaria1 : RT @FmMosca: #Fuoridalcoro Questo programma è godimento allo stato puro. #Draghi: MASSACRATO Quest’uomo non sarà mai PdR. Ne sta uscendo d… - dodipertutti : RT @FmMosca: #Fuoridalcoro Questo programma è godimento allo stato puro. #Draghi: MASSACRATO Quest’uomo non sarà mai PdR. Ne sta uscendo d… - MovArtGarbaMi : Ma la gente che va su playstore a criticare l'app per la verifica del Green pass al grido discriminazione e violazi… -