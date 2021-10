Luciana Littizzetto bomba su Maria De Filippi “E’ stata lei a …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)o “Lucianina” come la chiama affettuosamente Fabio Fazio è un pilastro nella trasmissione della domenica “Che tempo che fa” ruolo riconosciutole dallo stesso conduttore che non manca mai di ringraziarla e di dichiararsi felice della sua presenza anche se in trasmissione e si punzecchiano e si criticano, prendendosi reciprocamente in giro, come fratello e sorella.parla dei suoi figli in affidoa Che Tempo Che Fa ha raccontato dei suoi figli in affido e ha detto: “Non mi chiamano mamma ma non mi importa. Mi dicono ‘non sono tuoi’. Ma che c’entra? I figli sono quelli che cresci”.ha in affido due figli, Vanessa e Jordan che quando lei li ha presi con sè avevano 12 e 9 ...