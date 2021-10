La UEFA cerca un partner per i diritti 2024-2027: più voce ai club (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I club di calcio europei avranno molta più voce in capitolo negli accordi commerciali intorno alla nuova UEFA Champions League. La Federcalcio europea ha annunciato l’avvio della procedura di gara per la ricerca di un nuovo partner per la vendita dei diritti delle competizioni per club maschili nel ciclo 2024-2027. Le competizioni subiranno un vero L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Idi calcio europei avranno molta piùin capitolo negli accordi commerciali intorno alla nuovaChampions League. La Federcalcio europea ha annunciato l’avvio della procedura di gara per la ridi un nuovoper la vendita deidelle competizioni permaschili nel ciclo. Le competizioni subiranno un vero L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : La UEFA cerca un partner commerciale per il 2024-2027: più voce ai club su diritti tv e sponsor… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La UEFA cerca un partner per i diritti 2024-2027: più voce ai club: I club di calcio europei a… - nextcinepanett : @Boboj29 La verità è che la @UEFA non ha più soldi e li cerca in petrodollari. È evidente no? La #SuperLeague li avrebbe tolti a loro. -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA cerca Nations League, Italia - Belgio 2 - 1: è medaglia di bronzo per gli azzurri Il belga cerca la conclusione ma la palla finisce sul fondo. L'Italia ci prova al 31 . Barella ... tutto sul nuovo torneo Uefa: precedenti e statistiche di Italia - Spagna Italia (4 - 3 - 3) : ...

Mercato: l'Inter cerca il talento del calcio statunitense Mercato : l' Inter cerca il talento Ricardo Pepi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore sportivo ... due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe UEFA e ...

UEFA Champions League: cosa guardare alla terza giornata UEFA.com UEFA Champions League: cosa guardare alla terza giornata La fase a gironi di UEFA Champions League torna martedì: quali sono le sfide più interessanti? La UEFA Champions League riprende con la terza giornata, al termine della quale le squadre avranno affron ...

Rummenigge punge la Uefa “Serve un Fair Play Finanziario 3.0” L'ex presidente del Bayern Monaco propone un Fair Play Finanziario con pene più severe per i club che non rispettano i parametri stabiliti ...

Il belgala conclusione ma la palla finisce sul fondo. L'Italia ci prova al 31 . Barella ... tutto sul nuovo torneo: precedenti e statistiche di Italia - Spagna Italia (4 - 3 - 3) : ...Mercato : l' Interil talento Ricardo Pepi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore sportivo ... due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppee ...La fase a gironi di UEFA Champions League torna martedì: quali sono le sfide più interessanti? La UEFA Champions League riprende con la terza giornata, al termine della quale le squadre avranno affron ...L'ex presidente del Bayern Monaco propone un Fair Play Finanziario con pene più severe per i club che non rispettano i parametri stabiliti ...