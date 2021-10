La Strada di Capezzone “Per una nuova Destra”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che bel libro, Daniele. “Per una”, appena uscito per Piemme e subito in cima alle classifiche, è un saggio vecchia scuola, di quelli sempre più rari a trovarsi: la densità di ogni pagina, la ricchezza degli spunti lo rendono uno di quei libri non solo da leggere, ma da rileggere – ed è noto che, se così non è, un libro non merita di essere letto neppure la prima volta., oggi commentatore televisivo e giornalista per la Verità dopo un passato di solida esperienza parlamentare, si è assunto un compito probabilmente utopistico, dato il livello dei potenziali interlocutori: offrire riflessioni, strategie o, come lui stesso precisa, “consigli non richiesti” a unache rimane la sua parte ideale, e non lo nasconde, ma che preferirebbe più liberale e con ciò più ...