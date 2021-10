Jeremias Rodriguez, grande paura per la fidanzata Deborah in ospedale: frattura del cranio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Periodo delicato in casa Rodriguez: Deborah, la fidanzata di Jeremias, è ricoverata da qualche giorno in ospedale a causa di una brutta frattura, ma il peggio sembra essere passato. Cosa è successo? Leggi anche: Giulia Salemi stava con Jeremias Rodriguez? Lo scoop dopo le parole di Cecilia Jeremias Rodriguez: la fidanzata Deborah è in ospedale... Leggi su donnapop (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Periodo delicato in casa, ladi, è ricoverata da qualche giorno ina causa di una brutta, ma il peggio sembra essere passato. Cosa è successo? Leggi anche: Giulia Salemi stava con? Lo scoop dopo le parole di Cecilia: laè in...

Advertising

occhio_notizie : “Ho picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso occipitale e cavandomela con quattro punti sul mento” Il ra… - infoitcultura : La fidanzata di Jeremias Rodriguez da giorni in ospedale si rotta il cranio ecco cos successo - infoitcultura : Deborah Togni ricoverata, la fidanzata di Jeremias Rodriguez si è rotta il cranio - glooit : Rottura del cranio per la fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Sembrava Squid Game” leggi su Gloo… - infoitinterno : Paura per la fidanzata di Jeremias Rodriguez: “4 bellissimi punti di sutura” -