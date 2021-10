Iliad guarda al futuro | sei personalità di spicco mostreranno la via

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad guarda

Tom's Hardware Italia

Dal punto di vista dell'interazione con il consumatore,è presente in tutte le principali città italiane per mezzo di punti vendita,Corner ePoint. Risale inoltre a pochi giorni fa ..., che ha conquistato in 3 anni dall'esordio il 10% del mercato mobile con oltre 7,8 milioni di utenti, creando una relazione estremamente positiva con i propri utenti,ora al futuro, e al ...Il gruppo di lavoro è così composto: Barbara Cominelli - ceo Jll Italia; già coo di Microsoft e director of digital, commercial operations and wholesale per Vodafone, nominata fra le 'top 50 most insp ...Costituitosi con l’obiettivo di contribuire alla definizione della visione strategica dell’operatore italiano.