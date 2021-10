Idea Infantino | «Un Mondiale tra Israele e Medio Oriente»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli Accordi di Abramo come spinta per undi calcio fra. A suggerirlo è stato lo stesso presidente della Fifa, Gianni, durante la sua prima visita ufficiale in. Parlando degli accordi siglati un anno fa per normalizzare i rapporti con Emirati Arabi Uniti e Bahrain, ha suggerito: “Perché non sognare L'articolo

Israele potrebbe ospitare insieme a Paesi della regione, fra cui gli Emirati arabi, i Mondiali di calcio del 2030. Questa l'idea che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ipotizzato con il premier israeliano, Naftali Bennett, in un incontro - il primo tra i due - avvenuto a Gerusalemme. Infantino si trova in Israele. Dopo il Mondiale in Qatar e quello in Canada, Messico e Stati Uniti, potrebbe arrivare l'ora di Israele e degli Emirati Arabi Uniti. L'idea della Fifa è di rendere il calcio veicolo per unire i popoli.