Gabby Petito è stata strangolata: i dettagli sulla morte dell'influencer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'influencer Gabby Petito è morta strangolata. L'esito dell'autopsia sul corpo della ventiduenne non lascia scampo alla verità. L'Fbi è sulle tracce di Brian Laundrie, il fidanzato, che si è reso irreperibile da quando i genitori della giovane ne hanno denunciato la scomparsa.

Corriere : La ragazza era scomparsa durante un viaggio on the road in camper con il fidanzato, che è ora ricercato dall’Fbi - Bobe_bot : La blogger americana Gabby Petito è stata strangolata, dice l’autopsia ( - Ticinonline : Gabby Petito è stata strangolata - messveneto : L’influencer americana Gabby Petito è stata strangolata. Fbi ancora alla ricerca del fidanzato: Il medico legale ha… - infoitestero : Gabby Petito è stata strangolata: si cerca il fidanzato in fuga -