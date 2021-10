“É sempre mezzogiorno”: guancia di vitello con cacio e pepe di Gian Piero Fava (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Facciamo un salto nella capitale d’Italia, a Roma, con Gian Piero Fava. L’enfant prodige della cucina capitolina, cresciuto a La prova del cuoco ed oggi cuoco blasonato, prepara un secondo piatto che unisce Roma al nord Italia. Vediamo come preparare la guancia di vitello con cacio e pepe. Ingredienti 1 l brodo di carne, 4 guance di vitello, 80 g cipollotto, 150 g sedano, 2 pomodori secchi, salvia, timo limonato, olio evo, sale 150 ml acqua, pepe macinato, 150 g pecorino 400 g funghi porcini, 1 spicchio d’aglio, salvia, timo, prezzemolo, polvere di peperone, olio di semi Procedimento In un tegame, facciamo soffriggere il trito di sedano e cipollotto con i pomodori secchi a pezzetti. In padella, facciamo dorare le ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Facciamo un salto nella capitale d’Italia, a Roma, con. L’enfant prodige della cucina capitolina, cresciuto a La prova del cuoco ed oggi cuoco blasonato, prepara un secondo piatto che unisce Roma al nord Italia. Vediamo come preparare ladicon. Ingredienti 1 l brodo di carne, 4 guance di, 80 g cipollotto, 150 g sedano, 2 pomodori secchi, salvia, timo limonato, olio evo, sale 150 ml acqua,macinato, 150 g pecorino 400 g funghi porcini, 1 spicchio d’aglio, salvia, timo, prezzemolo, polvere dirone, olio di semi Procedimento In un tegame, facciamo soffriggere il trito di sedano e cipollotto con i pomodori secchi a pezzetti. In padella, facciamo dorare le ...

