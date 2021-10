Di Maio presidente del comitato di garanzia del M5S, i complimenti di Conte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – “Congratulazioni a Luigi Di Maio per l’elezione a presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. Un compito importante che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi insieme a Virginia Raggi e Roberto Fico, a tutela dei valori della nostra comunità”. Con questo tweet, pubblicato sul suo account ufficiale, il leader pentastellato Giuseppe Conte (foto) fa i complimenti al ministro degli esteri Di Maio per la sua nomina a presidente del comitato di garanzia del M5S. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – “Congratulazioni a Luigi Diper l’elezione adeldidel Movimento 5 Stelle. Un compito importante che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi insieme a Virginia Raggi e Roberto Fico, a tutela dei valori della nostra comunità”. Con questo tweet, pubblicato sul suo account ufficiale, il leader pentastellato Giuseppe(foto) fa ial ministro degli esteri Diper la sua nomina adeldidel M5S. L'articolo L'Opinionista.

carlosibilia : Buon lavoro a Roberto, Virginia e a Luigi Di Maio eletto presidente del nuovo Comitato di Garanzia del M5S. ???? - PaolaTavernaM5S : Con l'elezione a Presidente del Comitato di Garanzia di Luigi di Maio prosegue l'edificazione della nuova struttura… - Patty_LAbbate : Il Comitato di Garanzia ha eletto @luigidimaio come presidente. All'ordine del giorno c'era l'elezione del Presid… - brumas00 : RT @gloquenzi: Ma anche di ricordare che Di Maio per questo voleva l'impeachment del Presidente - Maselli_Andrea : RT @gloquenzi: Ma anche di ricordare che Di Maio per questo voleva l'impeachment del Presidente -