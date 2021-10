CorSport | Milan | per Maignan tre settimane di stop | oggi visite mediche di Mirante

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) È fatta peral. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il portiere svincolato sosterràle. Il club rossonero ieri ha riallacciato i rapporti con il suo agente dopo la notizia dell’operazione a cui dovrà sottoporsi. Per lui, scrive il quotidiano sportivo, lodovrebbe durare almeno tre. “Solamente dopo l’intervento si potranno avere delle stime più precise sui tempi di recupero, ma le prime indiscrezioni indicano circa trediche vedrà i rossoneri impegnati in almeno sei o sette partite senza il portiere titolare”. Ecco perché si è dovuto correre ai ripari.“firma un contratto fino a giugno, con opzione per la ...

Tra le news della rassegna stampa dedicata alle prime pagine dei giornali sportivi italiani di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021 si mette in evidenza i problemi in casa Milan. Problemi che riguardano so ...Con pausa dovuta agli impegni delle Nazionali che volge al termine e in attesa della ripresa della Serie A, ampio spazio dedicato al mercato. Diversi infatti i nomi caldi al centro dell'interesse dei ...