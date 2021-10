Call of Duty invaso dai cheater? Activision 'minaccia' i giocatori scorretti con un messaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Activision ha lanciato un messaggio criptico per i cheater di Call of Duty, suggerendo fortemente che sono in arrivo nuove misure per combatterli e avvertendo, con grande inquietudine, che "presto saprete cosa intendiamo". "Cari cheater, amiamo i giochi. È la nostra passione", inizia il messaggio. "Siamo onorati di creare giochi per i più grandi fan del mondo. Non sempre ci riusciamo bene, ma ci impegniamo a fare del nostro meglio". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha lanciato uncriptico per idiof, suggerendo fortemente che sono in arrivo nuove misure per combatterli e avvertendo, con grande inquietudine, che "presto saprete cosa intendiamo". "Cari, amiamo i giochi. È la nostra passione", inizia il. "Siamo onorati di creare giochi per i più grandi fan del mondo. Non sempre ci riusciamo bene, ma ci impegniamo a fare del nostro meglio". Leggi altro...

