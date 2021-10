Ambra e Allegri | fine della storia? “Lui è sparito” Ecco cosa è successo

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - Corriere : Allegri e Ambra, tutto finito? L’indiscrezione: Il gossip sulla coppia: «L’allenatore è sparito» - repubblica : Allegri-Ambra Angiolini, la storia d'amore è finita - ItsKuro10 : RT @cmdotcom: #Allegri l’irriducibile 'sciupafemmine': tradisce #Ambra e scompare. C'è solo una Signora alla quale è fedele: la #Juve https… - Baciccio_99 : Ma #Allegri chi cazzo crede di essere...Alain Delon? Che poi #Ambra doveva aspettarselo, si era messa con un tipo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Allegri

Angiolini si aggiudica il primo Tapiro d'oro della sua carriera, ma a causa della fine della relazione con Massimiliano. 'Si è smarcato sulla fascia. Cos'è successo?' chiede ...... ex compagno e padre dei figli Jolanda e Leonardo, " che sembra esserle stato vicino offrendole il suo sostegno " La crisi tra MassimilianoAngiolini Non è certo la prima volta che ...ROMA - Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non sono più una coppia. A dare la notizia è il settimanale Chi, che ricostruisce anche i retroscena legati alla fine di una relazione andata in crisi poc ...Durante la consegna del Tapiro D'Oro di Striscia la Notizia, la showgirl ha ironizzato sul numero 10 della Juve ...