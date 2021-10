Wfp | G20 aiuti gli afghani oggi Domani è già troppo tardi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Spero che i leader del G20 realizzino l’enormità della crisi umanitaria instan e l’urgenza di dare risposte immediate. Glinon possono arrivare alla fine dell’anno: servono ora e serviranno per tutto l’inverno, che come sappiamo non finisce a dicembre”. Mary-Ellen McGroarty, direttrice del World Food Programme instan, lancia il suo appello durante un briefing con la stampa, mentre è in corso la riunione straordinaria del G20 sull’stan. In queste settimane ha girato il Paese in lungo e in largo, vedendo la disperazione sul volto delle donne e degli uomini. “Le persone hanno difficoltà a nutrirsi”, racconta. “Nelle ultime due settimane ho viaggiato in diverse province, tra cui Herat e Kandahar. Lo stress e la disperazione che ho visto nelle persone è incredibile. ...