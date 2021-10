Viola Come il Mare: prima intervista insieme per Can Yaman e Francesca Chillemi (video) (Di martedì 12 ottobre 2021) Viola Come il Mare: da quanche giorno Can Yaman e Francesca Chillemi sono a Palermo per girare la fiction che li vede protagonisti basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, che andrà in onda l’anno prossimo su Canale 5. Affiatati Come sono subito apparsi, i due attori, durante la pausa trucco, hanno rilasciato oggi, martedì 12 ottobre, un’intervista trasmessa sulle reti Mediaset. Non è mancato neppure qualche spoiler (anche noi di “Non Solo Riciclo” abbiamo già cominciato a farli). Le parole di Can Yaman Il divo turco con l’Italia nel cuore ha innanzitutto parlato dell’accoglienza ricevuta in Sicilia (che ricordiamo è la regione della sua ex fidanzata Diletta Leotta, con cui era già stato a Catania a conoscere i suoi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021)il: da quanche giorno Cansono a Palermo per girare la fiction che li vede protagonisti basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, che andrà in onda l’anno prossimo su Canale 5. Affiatatisono subito apparsi, i due attori, durante la pausa trucco, hanno rilasciato oggi, martedì 12 ottobre, un’trasmessa sulle reti Mediaset. Non è mancato neppure qualche spoiler (anche noi di “Non Solo Riciclo” abbiamo già cominciato a farli). Le parole di CanIl divo turco con l’Italia nel cuore ha innanzitutto parlato dell’accoglienza ricevuta in Sicilia (che ricordiamo è la regione della sua ex fidanzata Diletta Leotta, con cui era già stato a Catania a conoscere i suoi ...

CarloCalenda : Rider definitivo su manifestazione. Viola: “ma come ha fatto ad arrivare?”. Risposta: “nessun problema, i terrapiat… - can_puglia_fp_ : RT @Mariagenn59: Viola come il mare - CY_Forever_ : RT @danielaco78: ?VIOLA COME IL MARE? #ViolaComeIlMare #LuxVide #FrancescoDemir #CanYaman - Lasiciliaweb : Palermo in delirio per Can Yaman L'attore turco sta girando con la messinese Francesca Chillemi la nuova serie tv '… - BelenCodesido : RT @danielaco78: ?VIOLA COME IL MARE? #ViolaComeIlMare #LuxVide #FrancescoDemir #CanYaman -