Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella Ricci lontano dallo studio, il motivo choc (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne si è notata l’assenza di una delle protagoniste: la curiosità corre sul web L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle nuove registrazioni disi è notata l’assenza di una delle protagoniste: la curiosità corre sul web L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - fukimeist4r : @liliumsdaughter Certo, è difficile non esserne influenzate perché comunque è un uomo, oppressore, e come tutti gli… - attilascuola : RT @Valenti63339244: Qui c'è da costruire un paese. Cercasi uomini e donne di buona volontà. -