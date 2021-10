Un nuovo biomarcatore potrebbe combattere le forme gravi di Covid 

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Si chiama mannosio, è un monosaccaride a sei atomi di carbonio che entra frequentemente nella composizione dei polimeri vegetali, e può essere considerato unper la forma grave di Covid-19. Questo il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista Molecular & Cellular Proteomics, condotto dagli scienziati del Karolinska Institutet in Svezia, che hanno individuato alcuni dei processi metabolici che il virus SARS-CoV-2 utilizza per attaccare il tessuto polmonare. Il team, guidato da Shuba Krishnan, ha prelevato campioni di sangue di 41 pazienti positivi a Covid-19, esaminando il percorso molecolare attraverso il quale l'agente patogeno entra nel tessuto polmonare. Questi risultati, sottolineano gli esperti,ro essere utili per trattare Covid-19 e potenzialmente anche altre malattie, come la febbre emorragica ...

Abbiamo identificato il mannosio come un biomarcatore per le forme acute di Covid - 19 . Sarà ora necessario imparare di più sui livelli di questi metaboliti e capire come possano influenzare la ...

Un segnale all'interno del cervello che potrebbe rendere più efficiente la diagnosi, e consequenzialmente il trattamento, di disturbi dell'ansia è stato scoperto da un team di ...