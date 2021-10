"Rispetto a quello che ti danno...". Prego? Soldi, colpo bassissimo della Volpe contro Sonia Bruganelli: gelo a Mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Adriana Volpe-Sonia Bruganelli: secondo round. Un'altra lite, un altro confronto in diretta al Gf vip (dove le tensioni non mancano). Qualche giorno fa sopra la casa del del reality di Canale 5 è volato un aereo con uno striscione. “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“: queste le parole che sono state mostrate in diretta e Alfonso Signorini ne ha approfittato per tornare sull'argomento. “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“, dice Signorini. Una vera cannonata. La moglie di Paolo Bonolis risponde con un no e Adriana Volpe replica così: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!“. Ma Signorini incalza: “La Bruganelli mi ha chiesto di chiederti quanto costa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Adriana: secondo round. Un'altra lite, un altro confronto in diretta al Gf vip (dove le tensioni non mancano). Qualche giorno fa sopra la casa del del reality di Canale 5 è volato un aereo con uno striscione. “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“: queste le parole che sono state mostrate in diretta e Alfonso Signorini ne ha approfittato per tornare sull'argomento. “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana! Per te, neanche un drone!“, dice Signorini. Una vera cannonata. La moglie di Paolo Bonolis risponde con un no e Adrianareplica così: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!“. Ma Signorini incalza: “Lami ha chiesto di chiederti quanto costa un ...

