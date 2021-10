Napoli, Insigne, Di Lorenzo e Meret sono rientrati a Castel Volturno (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli ritrova i tre azzurri della squadra di Mancini. A Castel Volturno sono infatti rientrati Meret, Insigne e Di Lorenzo. Il Napoli si è allenato nel centro sportivo nel pomeriggio. Il club ha diramato la consueta nota con il report delle attività e le condizioni degli infortunati. Da questa emerge che Lobotka prosegue con il suo lavoro personalizzato in campo, mentre Malcuit e Ounas sono stati sottoposti alle terapie del caso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa per le Nazionali, ilritrova i tre azzurri della squadra di Mancini. Ainfattie Di. Ilsi è allenato nel centro sportivo nel pomeriggio. Il club ha diramato la consueta nota con il report delle attività e le condizioni degli infortunati. Da questa emerge che Lobotka prosegue con il suo lavoro personalizzato in campo, mentre Malcuit e Ounasstati sottoposti alle terapie del caso. L'articolo ilsta.

