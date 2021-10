Manduria | femminicidio | uccisa settantenne Arrestato il compagno Accusa | accoltellata alla gola

(Di martedì 12 ottobre 2021) I carabinieri hannoun uomo di 75 anni a. Èto di avere tagliato la, con in taglierino,compagna di 70 anni, uccidendola. L'articoloil proviene da Noi Notizie..

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Femminicidio a #Manduria, uccisa donna di 70 anni - NoiNotizie : Manduria (#T): femminicidio, uccisa settantenne. Arrestato il compagno - TgrRaiPuglia : Femminicidio a #Manduria, uccisa donna di 70 anni - barinewstv : Femminicidio a Manduria, il presunto assassino ha tentato di togliersi la vita dopo aver ucciso la compagna - Radio1Rai : ?? #Femminicidio a Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 75 anni ha ucciso la convivente 70enne e ha poi ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Manduria femminicidio

Ha assassinato la compagna e poi ha cercato di togliersi la vita. Ilè avvenuto questa mattina a, in provincia di Taranto . Stando alle primissime informazioni, un uomo di 75 anni ha ucciso la compagna , con la quale conviveva da tempo. La ...Dapprima si era recato all'ospedale Giannuzzi di(Taranto), ha trascorso il suo ricovero ... ARTICOLO - Barbara Palombelli e il victim blaming: "E se ilfosse colpa delle donne?" ...Tragedia questa mattina a Manduria, in provincia di Taranto, dove un uomo di 75 anni ha ucciso la convivente di 70 anni tagliandole la gola. L’arma utilizzata è un taglierino, l’anziano ha poi cercato ...Ha ucciso la compagna e ha tentato di togliersi la vita. E' successo a Manduria, comune in provincia di Taranto. L'uomo, 75 anni, stando alle prime informazioni, ha ucciso la donna, 70 anni, nel corso ...