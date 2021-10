Insigne, possibile futuro in MLS per l’attaccante del Napoli? (Di martedì 12 ottobre 2021) Insigne potrebbe giocare oltreoceano. Secondo Calcio Napoli 24, l’attaccante azzurro potrebbe addirittura finire la sua carriera in MLS. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Insigne, possibile addio al Napoli? Ecco le squadre interessate Sconcerti su Insigne: “Non credo sia un caso. Credo che ADL…” Insigne-Inter, attaccante sempre più lontano da Napoli. La situazione Insigne, possibile rottura con il Napoli. Rinnovo sempre più lontano Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Dove vedere Roma-Braga in diretta tv e streaming Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021)potrebbe giocare oltreoceano. Secondo Calcio24,azzurro potrebbe addirittura finire la sua carriera in MLS. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::addio al? Ecco le squadre interessate Sconcerti su: “Non credo sia un caso. Credo che ADL…”-Inter, attaccante sempre più lontano da. La situazionerottura con il. Rinnovo sempre più lontano Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Dove vedere Roma-Braga in diretta tv e streaming

Advertising

RickovskiInPic : RT @FBiasin: “Cosa pensi di #Insigne possibile, futuro giocatore dell’#Inter?”. Mi hanno chiesto così. Io lo vedo solo al #Napoli, non so… - FBiasin : “Cosa pensi di #Insigne possibile, futuro giocatore dell’#Inter?”. Mi hanno chiesto così. Io lo vedo solo al… - Tulymong : RT @FcInterNewsit: ??? SONDAGGIO Insigne e Belotti verso un possibile addio a zero alle rispettive squadre: su chi puntereste? - FcInterNewsit : ??? SONDAGGIO Insigne e Belotti verso un possibile addio a zero alle rispettive squadre: su chi puntereste? - Nerazzurrisiamo : Insigne, possibile acquisto a zero . . . #Inter #Napoli #Insigne #nerazzurrisiamonoi -