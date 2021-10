Il G20 prova a costruire qualcosa sulle macerie afghane (Di martedì 12 ottobre 2021) È bene non dimenticare l’Afghanistan ed è apprezzabile che l’Italia, in qualità di presidente del G20, promuova oggi un incontro e possibilmente un’intesa tra i principali Paesi del mondo. Dopo il frettoloso e inglorioso ritiro delle forze occidentali di agosto e il ritorno al potere dei talebani, la partita è tutt’altro che chiusa. Ci sono almeno quattro grandi questioni – miseria, migrazioni, terrorismo, diritti - che continuano a suscitare forti preoccupazioni, nella consapevolezza di quanto sia insidioso lo scenario afghano e complicato il quadro regionale. Da due mesi le ristrettezze economiche di un Paese già stremato da una guerra senza fine sono esplose. Incertezze e paure hanno messo in ginocchio attività, produzioni e scambi; i beni essenziali scarseggiano, i prezzi salgono vertiginosamente. Kabul è un grande bazar dove molti sono costretti a svendere qualsiasi cosa e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) È bene non dimenticare l’Afghanistan ed è apprezzabile che l’Italia, in qualità di presidente del G20, promuova oggi un incontro e possibilmente un’intesa tra i principali Paesi del mondo. Dopo il frettoloso e inglorioso ritiro delle forze occidentali di agosto e il ritorno al potere dei talebani, la partita è tutt’altro che chiusa. Ci sono almeno quattro grandi questioni – miseria, migrazioni, terrorismo, diritti - che continuano a suscitare forti preoccupazioni, nella consapevolezza di quanto sia insidioso lo scenario afghano e complicato il quadro regionale. Da due mesi le ristrettezze economiche di un Paese già stremato da una guerra senza fine sono esplose. Incertezze e paure hanno messo in ginocchio attività, produzioni e scambi; i beni essenziali scarseggiano, i prezzi salgono vertiginosamente. Kabul è un grande bazar dove molti sono costretti a svendere qualsiasi cosa e ...

Advertising

IvanCastelli7 : E ora mi chiedo oggi 10.000, domani? Oggi la prova di una esasperazione democratica!! Non il g20 genovese, non cent… - annalu56 : RT @eccoclimate: ??Blog Verso il #G20. La diplomazia per il #clima come banco di prova per testare gli sforzi di ripresa post-covid, le misu… - marziavnt : RT @eccoclimate: ??Blog Verso il #G20. La diplomazia per il #clima come banco di prova per testare gli sforzi di ripresa post-covid, le misu… - Newsinunclick : Valente: “Bene Draghi, non c’è sviluppo senza diritti e libertà donne” - EricssonItalia : #B20FinalSummit @Borje_Ekholm 'Fondamentale accelerare la diffusione di infrastrutture digitali ad alta capacità e… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 prova AFGHANISTAN/ Centemero (Lega): servono aiuti per riaprire le scuole, tocca al G20 Caro direttore, Le scrivo in quanto membro dell'executive board dell'International Parliamentary Network for Education. Oggi il G20 dei ministri degli Esteri sull'Afghanistan sarà una prova per la comunità internazionale rispetto alle vite e i diritti degli afgani. In seguito alla presa del potere da parte dei talebani, gli ...

Sahraa Karimi, la cineasta afghana Visiting Professor al CSC ... nel suo documento conclusivo, impegna i governi G20 a porre le basi affinché tutti gli attori ... scoprire e mettere alla prova in questi studenti un talento di cui non sono ancora del tutto ...

Il G20 prova a costruire qualcosa sulle macerie afghane L'HuffPost Il G20 prova a costruire qualcosa sulle macerie afghane È bene non dimenticare l’Afghanistan ed è apprezzabile che l’Italia, in qualità di presidente del G20, promuova oggi un incontro e possibilmente un’intesa tra i principali Paesi del mondo. Dopo il fre ...

AFGHANISTAN/ Centemero (Lega): servono aiuti per riaprire le scuole, tocca al G20 È necessario riattivare al più presto gli aiuti, ora interrotti, al sistema scolastico afghano. Il G20 dei ministri degli Esteri dovrebbe occuparsene ...

Caro direttore, Le scrivo in quanto membro dell'executive board dell'International Parliamentary Network for Education. Oggi ildei ministri degli Esteri sull'Afghanistan sarà unaper la comunità internazionale rispetto alle vite e i diritti degli afgani. In seguito alla presa del potere da parte dei talebani, gli ...... nel suo documento conclusivo, impegna i governia porre le basi affinché tutti gli attori ... scoprire e mettere allain questi studenti un talento di cui non sono ancora del tutto ...È bene non dimenticare l’Afghanistan ed è apprezzabile che l’Italia, in qualità di presidente del G20, promuova oggi un incontro e possibilmente un’intesa tra i principali Paesi del mondo. Dopo il fre ...È necessario riattivare al più presto gli aiuti, ora interrotti, al sistema scolastico afghano. Il G20 dei ministri degli Esteri dovrebbe occuparsene ...