“È lui”. Finite le speranze per Christian. Era scomparso in mare venerdì, ritrovato il corpo (Di martedì 12 ottobre 2021) speranze Finite per Christian Podestà, il geometra 40enne scomparso venerdì dopo un bagno al mare all’altezza della spiaggia di Marcelli non troppo distante da Porto Recanati, nella Marche. Padre di un bambino, alle ricerche dell’uomo aveva partecipato tuta la comunità. A dare l’allarme è stata la compagna, che sabato ha contattato i carabinieri della compagnia di Novafeltria. Con il passare dei giorni le speranze si erano pressoché spente. La conferma della morte di Christian Podestà è arrivata dopo il riconoscimento da parte dei genitori che hanno riconosciuto il corpo del figlio all’obitorio di Civitanova alla presenza dei carabinieri. Il corpo del geometra 40enne era stato in realtà trovato già ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)perPodestà, il geometra 40ennedopo un bagno alall’altezza della spiaggia di Marcelli non troppo distante da Porto Recanati, nella Marche. Padre di un bambino, alle ricerche dell’uomo aveva partecipato tuta la comunità. A dare l’allarme è stata la compagna, che sabato ha contattato i carabinieri della compagnia di Novafeltria. Con il passare dei giorni lesi erano pressoché spente. La conferma della morte diPodestà è arrivata dopo il riconoscimento da parte dei genitori che hanno riconosciuto ildel figlio all’obitorio di Civitanova alla presenza dei carabinieri. Ildel geometra 40enne era stato in realtà trovato già ...

Advertising

germanshepard8 : RT @Cinecommedie: Da quando c'è lui, treni in orario Le vie del Signore sono finite (Massimo Troisi, 1987) - acerracido : RT @Cinecommedie: Da quando c'è lui, treni in orario Le vie del Signore sono finite (Massimo Troisi, 1987) - darveyfeels_ : @gabrielsniceass vabbè appena finita di ascoltare ma lui le stava sottissimo, come siamo finite in una ship con pago? ?? - Cinecommedie : Da quando c'è lui, treni in orario Le vie del Signore sono finite (Massimo Troisi, 1987) - rosarioT1970 : RT @Terry43887542: @CarloCalenda @Azione_it Personalmente non vedo novità,Berlusconi sta facendo un doppio gioco dal 2017...in quanto ai fa… -