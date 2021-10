Cuffing Season | cos’è e perché questo periodo migliorerà la tua vita sentimentale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il mondo del dating è veramente complicato: all’inizio può sembrare la cosa più bella del mondo, poi le cose si complicano. Tra ghosting, swipe a destra e a sinistra, infinite conversazioni… non si sa più come gestirlo ed è quindi più che plausibile che ogni tanto ci si stanchi.

La Repubblica

L’app d’incontri Inner Circle ha valutato che quest’anno la Cuffing Season sarà un fenomeno più importante del solito, forse proprio grazie alla pandemia. Ecco perché ...Con questa espressione viene indicata una "tendenza" che porta le persone a cercare una relazione stabile in vista della stagione invernale. Come ...