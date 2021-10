**Covid: faq p.Chigi, 'in via di predisposizione qr code per esenti vaccini'** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. Adnkronos) - "Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito 'QR code' in corso di predisposizione". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. "Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. Adnkronos) - "Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito 'QR' in corso di". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. "Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo".

