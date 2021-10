Controllo nel palazzo che si oppose all’arresto del pusher, 50 identificati (Di martedì 12 ottobre 2021) Una mattina di controlli per lo stabile di corso Regina Margherita 162 dove la scorsa settimana i condomini si erano ribellati all’arresto di un pusher. Sono 50 le persone identificate, di cui 20 con predenti per rati contro il patrimonio e spaccio e cinque irregolari sul territorio nazionale. Nelle cantine dell’edificio sono state rinvenute quantità di sostanze stupefacenti. Mentre sono in corso verifiche su allacci abusivi di forniture elettriche e carenze igienico sanitarie, che saranno comunicate alle autorità competenti. I controlli saranno ripetuti in questa e altre zone della città segnalate con situazioni di degrado. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 12 ottobre 2021) Una mattina di controlli per lo stabile di corso Regina Margherita 162 dove la scorsa settimana i condomini si erano ribellatidi un. Sono 50 le persone identificate, di cui 20 con predenti per rati contro il patrimonio e spaccio e cinque irregolari sul territorio nazionale. Nelle cantine dell’edificio sono state rinvenute quantità di sostanze stupefacenti. Mentre sono in corso verifiche su allacci abusivi di forniture elettriche e carenze igienico sanitarie, che saranno comunicate alle autorità competenti. I controlli saranno ripetuti in questa e altre zone della città segnalate con situazioni di degrado. L'articolo proviene da Nuova Società.

