Capitale al bivio. Il live talk di Formiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora pochi giorni e laavrà un nuovo sindaco. Domenica 17 e lunedì 18 ottobre i romani saranno chiamati alle urne per scegliere il successore di Virginia Raggi in Campidoglio. La competizione, come noto, è tra i candidati di centrodestra e centrosinistra: l’avvocato con la passione per la radio Enrico Michetti e l’ex ministro dell’Economia e delle Finanza Roberto Gualtieri. Al primo turno degli scorsi 3 e 4 ottobre l’esponente di centrodestra è arrivato primo nellacon il 30,1% dei consensi a tre punti percentuali abbondanti dall’avversario di centrosinistra che si è fermato al 27%. Non un’inezia, ma neppure una montagna impossibile da scalare. Ma attenzione: il ballottaggio non rappresenta il secondo tempo di una partita elettorale che inizia con il primo turno, bensì un match completamente nuovo, nel quale si riparte daccapo. ...