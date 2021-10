Calciomercato Venezia, ufficiale Sergio Romero (Di martedì 12 ottobre 2021) Venezia - Sergio Romero è ufficialmente un nuovo calciatore del Venezia . Il portiere argentino (che fu nazionale Albiceleste) classe 1987, già visto in Italia con la maglia della Sampdoria, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021)è ufficialmente un nuovo calciatore del. Il portiere argentino (che fu nazionale Albiceleste) classe 1987, già visto in Italia con la maglia della Sampdoria, ha ...

Advertising

fantapiu3 : #Venezia: Ufficiale l’ingaggio di un portiere #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - sportli26181512 : Calciomercato Venezia, ufficiale Sergio Romero: Il portiere ex Sampdoria e Manchester United ha firmato fino al ter… - SampNews24 : Calciomercato #Venezia: ufficiale il colpo #Romero. L’ex #Sampdoria torna in A - pasqualinipatri : Calciomercato, Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia: il comunicato ufficiale del club | FOTO… - LeBombeDiVlad : ????? #Venezia, #ufficiale il colpo #Romero in porta ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -