Brescia | Inzaghi recupera Bisoli e studia l' attacco

La doppia seduta di allenamento di oggi, martedì 12 ottobre, è destinata senza dubbio ad offrire indicazioni molto importanti per il Brescia che è nel vivo della preparazione in vista della

Messa in archivio la prima sconfitta stagionale con il Como, ilè deciso a ripartire subito ...vuole "saggiare" le qualità e le ambizioni della formazion. L'ex attaccante della ...Alla ricerca di soluzioni, soprattutto a centrocampo. Che quando hai una rosa ampia come quella del, può diventare un esercizio anche interessante per un allenatore. Pippoha preso l'ultima parte della partita col Como, ma soprattutto questa pausa delle nazionali, per "studiare" ...Si riparte dopo la sosta con due obiettivi comun i. Il Grifo di Alvini cerca il primo successo interno, le Fere di Lucarelli provano il primo colpo ...Le Rondinelle preparano la trasferta di sabato a Perugia. Il tecnico segue le condizioni di Leris, Ayé e Ndoj e cerca la composizione del reparto avanzato ...