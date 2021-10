Alan Wake Remastered recensione - I Remedy fanno luce anche su next-gen (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno scrittore, fissando una pagina bianca, spesso non sa come iniziare la sua nuova storia. Non ha un titolo per il suo romanzo, non sa come esprimere a parole i suoi sogni e non ha idea di come sviluppare una trama convincente che possa fare del bene non solo ai lettori, ma anche a sé stesso. Quando undici anni fa Remedy pubblicava Alan Wake, nessuno immaginava cosa avremmo vissuto. Era la storia di uno scrittore, di un artista, di un uomo spaventato dalle sue stesse parole alla ricerca della luce in una fitta oscurità. Un personaggio insolito, un uomo come tanti... o forse no. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno scrittore, fissando una pagina bianca, spesso non sa come iniziare la sua nuova storia. Non ha un titolo per il suo romanzo, non sa come esprimere a parole i suoi sogni e non ha idea di come sviluppare una trama convincente che possa fare del bene non solo ai lettori, maa sé stesso. Quando undici anni fapubblicava, nessuno immaginava cosa avremmo vissuto. Era la storia di uno scrittore, di un artista, di un uomo spaventato dalle sue stesse parole alla ricerca dellain una fitta oscurità. Un personaggio insolito, un uomo come tanti... o forse no. Leggi altro...

