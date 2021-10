Wijnaldum e il poco spazio al PSG: “Non me l’aspettavo. Situazione nuova e difficile” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Georginio Wijnaldum sta ricevendo poco spazio al PSG. L’olandese ex Liverpool è partito dal 1? in due delle ultime sette gare, e non si aspettava una Situazione del genere, ecco il suo pensiero a NOS: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché la Situazione non è quella che mi aspettavo. Ma è il calcio e dovrò imparare ad affrontare questi momenti. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la Situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in buona forma e ho anche fatto molto bene. È qualcosa di diverso e devo abituarmi. Ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo… è molto difficile”. Foto: Twitter personale Wijnaldum L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Georginiosta ricevendoal PSG. L’olandese ex Liverpool è partito dal 1? in due delle ultime sette gare, e non si aspettava unadel genere, ecco il suo pensiero a NOS: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché lanon è quella che mi aspettavo. Ma è il calcio e dovrò imparare ad affrontare questi momenti. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in buona forma e ho anche fatto molto bene. È qualcosa di diverso e devo abituarmi. Ero davvero felice di iniziare questaesperienza e poi è successo… è molto”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da ...

