Vuoi davvero distinguerti dalla massa? Ecco Cyrcle Phone 2.0: display rotondo e design unico (Di lunedì 11 ottobre 2021) In un mondo di smartPhone tutti simili tra loro, nasce Cyrcle Phone, un dispositivo circolare prodotto con biomateriali recuperati. Un modo per distinguersi dalla massa e farlo aiutando il pianeta. Cyrcle Phone 2.0I concetti su cui si basa Cyrcle Phone 2.0 sono essenzialmente due. Il primo, sotto gli occhi di tutti, è distinguersi dalla massa con un design unico. Il secondo è invece l’utilizzo di materiali ecosostenibili, tra cui biomateriale ottenuto dal mais e tasti in poliuretano termoplastico. Da anni l’offerta degli smartPhone risulta ancorata ad un design unico, specifico, utilizzato da tutti ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) In un mondo di smarttutti simili tra loro, nasce, un dispositivo circolare prodotto con biomateriali recuperati. Un modo per distinguersie farlo aiutando il pianeta.2.0I concetti su cui si basa2.0 sono essenzialmente due. Il primo, sotto gli occhi di tutti, è distinguersicon un. Il secondo è invece l’utilizzo di materiali ecosostenibili, tra cui biomateriale ottenuto dal mais e tasti in poliuretano termoplastico. Da anni l’offerta degli smartrisulta ancorata ad un, specifico, utilizzato da tutti ...

Advertising

miricordodime : @sokeeponmoving ei, non posso immaginare come ti senti e so che dirò delle cose che possono sembrare banali e ripet… - jsuhnfIower : @Iovetentalk sai che johnny è un cagacazzo, non vedo perché non devo mostrarmi anche io per ciò che sono davvero. a… - neoneptunes : @nemeprinci vuoi rovinare la conversazione che stavamo avendo prima vuoi davvero farlo ok nemu va bene - jkookvflter : @moonwkoo ma che hai oggi vuoi farmi mi per davvero ma oh - SilviaSyb : @federicacaladea panni asciutti in una giornata al massimo, a fronte del mai che di solito ci toccava, a causa del… -