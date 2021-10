Uomini e donne non va in onda lunedì 11 ottobre: i motivi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uomini e donne non va in onda, salta il primo appuntamento settimanale con il programma di Maria De Filippi (screenshot video)Salta l’appuntamento di Uomini e donne. Dopo le anticipazioni emerse nelle ultime ore i telespettatori che voleva sapere di più sui fatti che avvengono negli studi di Mediaset e nelle esterne, resteranno delusi. Oggi, lunedì 11 ottobre, il programma non andrà in onda ma sarà trasmesso regolarmente domani. Il motivi sono nello spostamento del palinsesto da domenica a lunedì. Come sempre in questi casi, tutto è stato causato dalla programmazione della concorrenza. Ieri doveva andare in onda la quarta puntata di Amici 2021 che era stata registrata giovedì scorso. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021)non va in, salta il primo appuntamento settimanale con il programma di Maria De Filippi (screenshot video)Salta l’appuntamento di. Dopo le anticipazioni emerse nelle ultime ore i telespettatori che voleva sapere di più sui fatti che avvengono negli studi di Mediaset e nelle esterne, resteranno delusi. Oggi,11, il programma non andrà inma sarà trasmesso regolarmente domani. Ilsono nello spostamento del palinsesto da domenica a. Come sempre in questi casi, tutto è stato causato dalla programmazione della concorrenza. Ieri doveva andare inla quarta puntata di Amici 2021 che era stata registrata giovedì scorso. ...

Advertising

RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - CapitanoPaolo90 : @Iron8292 “Le donne sono creature intelligenti. Sanno come regolarsi. Il più delle volte sono gli uomini a crollare… - asuddipaperino : RT @RescueMed: Partita verso la zona di operazioni #SAR nel #Mediterraneo centrale, #SeaWatch3 ricorda a tutt? perché lo facciamo: perché d… -