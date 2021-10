Top Manager Reputation, Messina guida la classifica (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Con un punteggio di 78,02 l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina conquista a settembre il primo posto della classifica stilata dall’Osservatorio permanente Top 100 Manager che analizza mensilmente l’andamento della Web Reputation delle figure apicali delle più importanti aziende del panorama nazionale. Sul podio, al secondo posto e terzo posto gli ad di Eni Claudio Descalzi (75,88) e di Enel Francesco Starace (75,16). Nato a Roma nel 1962, laureato alla Luiss Guido Carli in Economia e Commercio, Messina ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella Banca Nazionale del Lavoro come Responsabile dell’Ufficio Corporate Finance. Nel 1996 entra nel Banco Ambrosiano Veneto e dal 2013 è Consigliere Delegato e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo. Nella ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Con un punteggio di 78,02 l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carloconquista a settembre il primo posto dellastilata dall’Osservatorio permanente Top 100che analizza mensilmente l’andamento della Webdelle figure apicali delle più importanti aziende del panorama nazionale. Sul podio, al secondo posto e terzo posto gli ad di Eni Claudio Descalzi (75,88) e di Enel Francesco Starace (75,16). Nato a Roma nel 1962, laureato alla Luiss Guido Carli in Economia e Commercio,ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella Banca Nazionale del Lavoro come Responsabile dell’Ufficio Corporate Finance. Nel 1996 entra nel Banco Ambrosiano Veneto e dal 2013 è Consigliere Delegato e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo. Nella ...

