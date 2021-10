Sei stressata? Nella capitale britannica hanno trovato una soluzione pratica

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A Londra arriva il primo treno “mindfulness” al mondo, un convoglio della metropolitana destinato alla meditazione. Quanto sia faticoso e logorante il pendolarismo, lo sappiamo tutti, ma con la presenza del Covid 19, aggiungendosi la preoccupazione del contagio, lo stress è aumentato notevolmente. Il primo treno “mindfulness” al mondo Per questo la, con un programma chiamato Inner Journey (Viaggio Interiore) che mira a contrastare l’ansia legata al ritorno al lavoro, ha aggiunto su alcuni treni aree di relax e meditazione e creato corner dedicati all’interno delle stazioni metropolitane. I passeggeri saranno quindi in grado durante il viaggio dal lavoro a casa di ri-connettersi con se stessi e godersi un momento di relax durante la giornata. Relax a bordo DLR (Docklands Light Railway) è il primo vettore ...