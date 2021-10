Scioperi: Cub, nata opposizione sociale a Governo Draghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo sciopero generale indetto dai sindacati di base ha avuto un grande successo, ed ha visto la partecipazione di decine di migliaia di lavoratori alle manifestazioni in tutta Italia. Lo afferma la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo sciopero generale indetto dai sindacati di base ha avuto un grande successo, ed ha visto la partecipazione di decine di migliaia di lavoratori alle manifestazioni in tutta Italia. Lo afferma la ...

Advertising

fisco24_info : Scioperi: Cub, nata opposizione sociale a Governo Draghi: Montagnoli, decine migliaia in piazza e bloccate città - AnsaLombardia : Scioperi: Cub, nata opposizione sociale a Governo Draghi. Montagnoli, decine migliaia in piazza e bloccate città |… - Skittygoa : RT @italianavera333: @gr_grim FISI e CuB, contrari ad obbligo vaccinale anche per sanitari fin dall'inizio, hanno indetto scioperi. Cub lo… - LuigiColline : @gr_grim @spe1977 CUB diverse rivendicazioni, niente su GP ecc. - stragola : RT @italianavera333: @gr_grim FISI e CuB, contrari ad obbligo vaccinale anche per sanitari fin dall'inizio, hanno indetto scioperi. Cub lo… -