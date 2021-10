Roma, brutto scontro tra due auto: si riversa la benzina e la strada resta chiusa (Di lunedì 11 ottobre 2021) brutto incidente quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, a Roma, in via di Trigoria, all’altezza del Centro Sportivo della Roma, in direzione della via Pontina. A scontrarsi, per cause ancora tutte da verificare, due auto, una Nissan e una Toyota: a causa del violento impatto, il conducente della Toyota, un uomo italiano, è stato trasportato in codice arancione in ospedale, al Campus Bio Medico, perché rimasto ferito. Leggi anche: Roma, il “mix letale” per il traffico: sciopero, maltempo e manifestazioni, città in tilt La strada è stata chiusa temporaneamente per dare modo a una ditta addetta alla pulizia di liberare la carreggiata, proprio lì dove si era riversata un’ingente quantità di benzina. Sul posto per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021)incidente quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, a, in via di Trigoria, all’altezza del Centro Sportivo della, in direzione della via Pontina. A scontrarsi, per cause ancora tutte da verificare, due, una Nissan e una Toyota: a causa del violento impatto, il conducente della Toyota, un uomo italiano, è stato trasportato in codice arancione in ospedale, al Campus Bio Medico, perché rimasto ferito. Leggi anche:, il “mix letale” per il traffico: sciopero, maltempo e manifestazioni, città in tilt Laè statatemporaneamente per dare modo a una ditta addetta alla pulizia di liberare la carreggiata, proprio lì dove si erata un’ingente quantità di. Sul posto per ...

Advertising

lucianonobili : Dopo 24 ore dalle devastazioni, finalmente Virginia #Raggi si è ripresa dalla batosta elettorale e si è degnata di… - CorriereCitta : Roma, brutto scontro tra due auto: si riversa la benzina e la strada resta chiusa - marcelgiorda : RT @AnnaMar74773335: @pieroomega Il cinghiale scrive che tra pochi giorni sarà un brutto ricordo per Roma, ma non dice che l'unica che ha c… - pieroomega : RT @AnnaMar74773335: @pieroomega Il cinghiale scrive che tra pochi giorni sarà un brutto ricordo per Roma, ma non dice che l'unica che ha c… - CirianiCarlo : RT @lucianonobili: Dopo 24 ore dalle devastazioni, finalmente Virginia #Raggi si è ripresa dalla batosta elettorale e si è degnata di dire… -