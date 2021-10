Rocchetta Mattei | il castello eclettico e stravagante sulle colline bolognesi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A Bologna, nel comune di Grizzana Morandi, sorge il, edificato nel 1850. Ilfu la casa del conte Cesare, un politico e medico autodidatta che fondò l’elettromeopatia. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, da brividi: in questopotresti incontrare il fantasma della ‘dama bianca’ Ilè stato costruito in stile moresco, così come voluto dallo stesso conte. Nella rocca si intrecciano stanze, torri, e scalette: in tanti lo hanno definito un vero e proprio labirinto. Nel 1904, ilvenne ereditato da Mario Venturelli-che ci abitò con la sua famiglia. La rocca riuscì a sopravvivere alla seconda guerra mondiale, durante la quale venne occupata e danneggiata dalle truppe ...

Advertising

Fra16900461 : @mrjamesmay the Rocchetta Mattei - Evarist01881706 : @Simoerisio77 Il simbolismo della Rocchetta di Cesare Mattei - AletPu : @redkni Se può interessarti si chiama Rocchetta Mattei, si trova a Riola e si possono prenotare visite guidate pres… - VisitupBologna : Rocchetta Mattei: il castello incantato - fiftycb : RT @clelialino1: #itinerari #CasaLettori Sull'Appennino Bolognese,nel comune di Grizzana Morandi,si trova una insolita costruzione,la Roc… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocchetta Mattei

... chi non riuscirà a superarli dovrà lasciare la suggestiva location dello show, il castellopresso Grizzana Morandi (Bologna). Come si diceva, tutti gli apprendisti assisteranno alla ......territorio e sostenibilità di Emil Banca - prima della docummedia sulla Duchessa d'Este abbiamo sostenuto la realizzazione del bellissimo lavoro sul Contee sulla sua spettacolare, ...Rai, arriva la drastica decisione: la trasmissione trasmessa da Rai Due chiude in anticipo; i dettagli e le motivazioni ...Arriva alla terza puntata il talent Voglio essere un Mago di Rai 2, dove dei ragazzi si sfidano per diventare esperti prestigiatori e illusionisti: chi rimarrà in garà e chi uscirà?