Qual. Mondiali in Africa: successo importante del Camerun. Anguissa in campo per tutti i 90? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Camerun vince una partita importantissima nel Gruppo D delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I Leoni indomabili hanno superato di misura il Mozambico fuori casa grazie alla rete di Ngadeu-Ngadjui nella ripresa. In campo per tutti e 90 i minuti il centrocampista del Napoli, Andre Zambo Anguissa. In campo anche il veronese Hongla, sostituito all'intervallo. Ecco la classifica del girone, in attesa di Costa d'Avorio-Malawi delle 18.00: Camerun 9 Costa d'Avorio 7 Malawi 3 Mozambico 1 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

