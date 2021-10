Patate sfiziose | semplicissime da preparare | generose di sapore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le: semplici, buone,diLealla contadina: semplici, buone,di. Alzi la mano chi non ama le. Nessuno? Ci avremmo scommesso. Del resto, si sa, lesono uno di quei piatti che mettono d’accordo tutti quanti, grandi e anche bambini. La cosa bella è che si possono cucinare in mille modi differenti e tutti quanti divertenti e saporiti. Quelle che ti proponiamo oggi sono “alla contadina”. il loro segno caratteristico è che si possonocon soltanto tre ingredienti. Quando la semplicità si sposa al gusto per un risultato buono ed elegante. Ma eccoci alla ricetta. Le: semplici, buone, ...