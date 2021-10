Non solo i sauditi, ora Renzi siede pure nel Cda della più grande società di car sharing in Russia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Renzi nel cda di Delimobil, la più grande società di car sharing in Russia Non solo Arabia Saudita: da agosto, infatti, Matteo Renzi ha un nuovo incarico in Delimobil, la più grande società di car sharing in Russia. La notizia è emersa dopo che la società ha avviato la procedura di trasparenza per la quotazione a Wall Street, che dovrebbe fruttare all’azienda almeno 350 milioni di dollari. Secondo quanto ricostruito, l’ex premier siede nel consiglio di amministrazione anche se, così come specifica il prospetto presentato dalla società, dovrà dimettersi in caso di condanna, attualmente indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni. Non è ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021)nel cda di Delimobil, la piùdi carinNonArabia Saudita: da agosto, infatti, Matteoha un nuovo incarico in Delimobil, la piùdi carin. La notizia è emersa dopo che laha avviato la procedura di trasparenza per la quotazione a Wall Street, che dovrebbe fruttare all’azienda almeno 350 milioni di dollari. Secondo quanto ricostruito, l’ex premiernel consiglio di amministrazione anche se, così come specifica il prospetto presentato dalla, dovrà dimettersi in caso di condanna, attualmente indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni. Non è ...

Advertising

LucaBizzarri : Certo che se avresti potuto e, per scelta, non ti sei vaccinato, quando tutto sarà finito(e presto sarà finito, gra… - borghi_claudio : Solo io non capisco cosa c'entri dire che il Governo va avanti nella campagna vaccinale in un messaggio di solidari… - alex_orlowski : “Perché la sinistra non ha mai detto che il comunismo è stato il male assoluto?” Come se il comunismo non solo foss… - E__Io__Pago : RT @ksnt63: Non capisco ?? #Meloni se la prende con Lamorgese perché la #PoliziadiStato non è stata abbastanza dura (ordine! ordine!) I suoi… - ve10ve : RT @elio_vito: Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. Spero sem… -