No green pass, sequestrato e oscurato il sito web di Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Polizia postale ha sequestrato e oscurato, con provvedimento della Procura della Repubblica di Roma, il sito di Forza Nuova. Il provvedimento è relativo a quanto avvenuto sabato in centro a Roma durante la manifestazione No Vax e no green pass.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

