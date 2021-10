Napoli, Manolas escluso da Spalletti: non sono ammessi errori come contro la Juventus (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fino a questo momento il Napoli non ha ancora mai perso in campionato, con la squadra di Luciano Spalletti che punta alle otto vittorie consecutive. La pausa delle Nazionali è sempre stata una brutta sorpresa per i tifosi azzurri. Nella prossima gara contro il Torino, Luciano Spalletti è pronto a schierare la squadra migliore senza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fino a questo momento ilnon ha ancora mai perso in campionato, con la squadra di Lucianoche punta alle otto vittorie consecutive. La pausa delle Nazionali è sempre stata una brutta sorpresa per i tifosi azzurri. Nella prossima garail Torino, Lucianoè pronto a schierare la squadra migliore senza L'articolo

Advertising

patrizi00536975 : @tuttonapoli No GIANNI non sono della stessa opinione ,perché il NAPOLI oggi se ritornano GHOULAM-DEMME-MERTENS e… - marinabeccuti : ESCLUSIVA TG - Giovanni Scotto: 'Bremer possibile obiettivo del Napoli per sostituire Koulibaly o Manolas. Partita… - Torinogranatait : ESCLUSIVA TG - Giovanni Scotto: 'Bremer possibile obiettivo del Napoli per sostituire Koulibaly o Manolas. Partita… - ROI05841958 : Non sono sorpreso, onestamente. Nelle ultime due stagioni (2019/20 e 2020/21) Malcuit (639) ha giocato meno minuti… - Daniele91Nap : @AndreaC_1998_ Io lo dissi l'anno scorso che Meret insieme a Manolas e Bakayoko dovevano andare via, ma ero io il c… -