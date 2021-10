Milan, si ferma ancora Messias: affaticamento muscolare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rallenta ancora il percorso di recupero della piena condizione per Junior Messias, acquisto estivo del Milan che fin qui si è fatto vedere solo nel finale del match contro l’Atalanta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Crotone è di nuovo alle prese con un guaio fisico, un affaticamento muscolare che non preoccupa ma che rappresenta un ostacolo in più per il brasiliano. E’ ancora presto per capire se potrà essere convocato per sabato sera contro il Verona. Pioli se lo augura per avere un’opzione in più nel reparto offensivo del suo Milan secondo in classifica. Senza preparazione estiva, Messias era ormai giunto quasi al 100% della forma. Ma se è davvero un problema lieve, col Verona dovrebbe esserci. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rallentail percorso di recupero della piena condizione per Junior, acquisto estivo delche fin qui si è fatto vedere solo nel finale del match contro l’Atalanta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Crotone è di nuovo alle prese con un guaio fisico, unche non preoccupa ma che rappresenta un ostacolo in più per il brasiliano. E’presto per capire se potrà essere convocato per sabato sera contro il Verona. Pioli se lo augura per avere un’opzione in più nel reparto offensivo del suosecondo in classifica. Senza preparazione estiva,era ormai giunto quasi al 100% della forma. Ma se è davvero un problema lieve, col Verona dovrebbe esserci. SportFace.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @86_longo: ?? #Milan, si ferma #Messias: l’ex Crotone si sta sottoponendo a dei controlli per capire l’entità del problema. Non dovrebbe… - sportli26181512 : MN - Milan, si ferma Messias: lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra: Brutte notizie per il Milan… - sportli26181512 : Milan, si ferma ancora Messias: nuovi accertamenti, salta Verona e Porto: Il Milan perde nuovamente Junior Messias.… - ferngasp : RT @sportface2016: #Milan, si ferma #Messias: lieve affaticamento - sportface2016 : #Milan, si ferma #Messias: lieve affaticamento -