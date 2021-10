Messi non si ferma più: battuto lo storico record di Pelé con l’Argentina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Leo Messi ha siglato un nuovo record con la maglia dell’Argentina: 80 reti, superata la leggenda brasiliana Pelé Leo Messi ha siglato un nuovo record con la maglia dell’Argentina. Grazie al gol messo a segno contro il Paraguay in occasione delle qualificazioni mondiali, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha superato Pelé diventando il miglior realizzatore sudamericano di sempre. 80 le reti di Messi, 79 quelle della leggenda brasiliana. In questa speciale classifica segue Neymar con 68 gol in Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Leoha siglato un nuovocon la maglia del: 80 reti, superata la leggenda brasilianaLeoha siglato un nuovocon la maglia del. Grazie al gol messo a segno contro il Paraguay in occasione delle qualificazioni mondiali, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha superatodiventando il miglior realizzatore sudamericano di sempre. 80 le reti di, 79 quelle della leggenda brasiliana. In questa speciale classifica segue Neymar con 68 gol in Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

