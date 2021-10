Lulù svela una versione diversa. Ecco cosa ha raccontato in Casa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lulù, cambia completamente versione della rottura con Manuel. La principessa racconta alle ragazze della Casa un aspetto diverso della sua relazione con il nuotatore La giovane Lucrezia Selassié sta facendo molto discutere in Casa per i suoi atteggiamenti e le scenate di gelosia nei confronti del giovane nuotatore, Manuel Bortuzzo. Il loro amore per certi versi è nato con molta semplicità dopo le prime puntate della nuova edizione, ma Manuel oggi non vive più con serenità quel rapporto speciale che è nato tra i due giovani. E’ da giorni che Manuel cerca di parlare con Lulù e in tutti i modi sta sottolineando la sua posizione nei suoi confronti, ma Lulù tenta in ogni modo di non mollare la presa e di non far allontanare il giovane. Manuel ieri sera stanco dell’ennesimo scomodo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021), cambia completamentedella rottura con Manuel. La principessa racconta alle ragazze dellaun aspetto diverso della sua relazione con il nuotatore La giovane Lucrezia Selassié sta facendo molto discutere inper i suoi atteggiamenti e le scenate di gelosia nei confronti del giovane nuotatore, Manuel Bortuzzo. Il loro amore per certi versi è nato con molta semplicità dopo le prime puntate della nuova edizione, ma Manuel oggi non vive più con serenità quel rapporto speciale che è nato tra i due giovani. E’ da giorni che Manuel cerca di parlare cone in tutti i modi sta sottolineando la sua posizione nei suoi confronti, matenta in ogni modo di non mollare la presa e di non far allontanare il giovane. Manuel ieri sera stanco dell’ennesimo scomodo ...

