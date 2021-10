L’oroscopo fact-checking | gli astri sette giorni dopo

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ariete «Cari Ariete, per quanto riguarda il lavoro, dovete avere il coraggio di andare avanti». E infatti per Marco Giallini, 4/4/1963,il sonoro floppone del 3,8 per cento di share della puntata di “Lui è peggio di me” condotto su Rai 3 insieme a Giorgio Panariello, giusto un po’ di coraggio ci vuole. Toro Fox promette «Cinque stelle» ai nati nel segno del Toro: «Possibile ottenere un immediato successo». E invece per Alessandro Cattelan, 11/5/1980, i risultati della trasmissione “Da grande” in onda su Rai1 il 27/9 calano di un ulteriore milione e 120mila spettatori, al 5,5 per cento di share. Gemelli La profezia: «Settimana produttiva: per quanto riguarda il lavoro, è importante ritrovare un equilibrio». E invece il 30/9 il tribunale di Locri condanna l’ex sindaco Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere per una sfilza di reati che all’inizio neanche erano ...